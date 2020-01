Francesca Cipriani si butta in mare | la nuova Pamela Anderson per Baywatch (Di giovedì 2 gennaio 2020) Francesca Cipriani si butta a mare e diventa la nuova Pamela Anderson per Baywatch? A quanto pare la donna ha un solo obiettivo per il 2020: conquistare l’America! In questi anni abbiamo imparato a conoscere Francesca Cipriani per via delle critiche che il mondo del web e dello spettacolo ha mosso nei suoi confronti. La … L'articolo Francesca Cipriani si butta in mare la nuova Pamela Anderson per Baywatch proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

antonioofuoco : quella voglia improvvisa di polpette di francesca cipriani - zazoomblog : Francesca Cipriani come Pamela Anderson: le sue curve a Miami – FOTO - #Francesca #Cipriani #Pamela - nico_lai93 : RT @domenicalive: Daniela Bongiorno ricorda il suo amato Mike, Mauro Marin incontra il figlio, Brigitta Boccoli presenta la sua famiglia. Q… -