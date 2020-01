Firenze: clochard morto per il freddo in centro (Di giovedì 2 gennaio 2020) Un clochard è stato trovato morto ieri sera ai margini di una strada del centro di Firenze. Secondo le prime ipotesi, il 49enne sarebbe morto per ipotermia. Al momento dell’intervento del 118 l’uomo era già privo di vita.L'articolo Firenze: clochard morto per il freddo in centro Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

