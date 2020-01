“E’ tra le 20 persone che possono cambiare il 2020” Times celebra la Meloni (Di giovedì 2 gennaio 2020) Il Times scrive che in Italia c’è una ‘certa’ Giorgia Meloni che è tra i venti personaggi nel mondo che possono ‘plasmare’ il 2020. Probabilmente Giorgia Meloni sta vivendo uno dei momenti migliori da quando è scesa in politica. Non solo gli italiani, sempre più numerosi, credono in lei. Ma anche l’autorevole Times parla di … L'articolo “E’ tra le 20 persone che possono cambiare il 2020” Times celebra la Meloni proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

VittorioSgarbi : #movimento5purghe #movimento5patacche Espulso Gianluigi Paragone. Quando si accorgono che tra di loro c’è, incredib… - Capezzone : La differenza tra qui e lì, tra un paese che corre verso il futuro e uno che invece ascolta prediche stanche...… - Giorgiolaporta : Ricordo quando il mio #Papa incontrò e perdonò chi aveva tentato di sparargli. Ma non oso neanche fare paragoni tra… -