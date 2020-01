Diversamente abili, sottoscritti nuovi protocolli con Officina Smile e Linea Vita (Di giovedì 2 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSiglati i nuovi protocolli di intesa tra il Movimento Italiano Disabili e l’Associazione Culturale Officina Smile di Montoro e Linea Vita Coop.Soc.Onlus di Montoro. La prima ha per fini la qualificazione, il miglioramento professionale, sociale artistico dei suoi soci in maniera specifica nel campo della musica classica e contemporanea, del teatro , cinema, danza, animazione, turismo, della comunicazione e di ogni altra forma di arte, attività rivolte anche a fasce deboli e Diversamente abili; la seconda invece si occupa di Assistenza anziani disabili e minori in ogni campo di attività essi vi necessitano, si impegna nel sociale con servizi assistenziali pianificati e in base alle esigenze degli assisiti. Soddisfatto il Vice Coordinatore Campania Giovanni Esposito per questo inizio anno 2020 positivo in termini di collaborazione e attiva in rete con le ... Leggi la notizia su anteprima24

