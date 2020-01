Checco Zalone, record di incassi per il film Tolo Tolo (Di giovedì 2 gennaio 2020) Per Checco Zalone è record di incassi per il film Tolo Tolo. Cinetel ha diffuso i dati che mostrano un incasso si 8,68 milioni di euro incassati. Con questo nuovo film, Checco Zalone è riuscito a superare se stesso di ben 2 milioni di euro. Il precedente record di incassi era infatti del film Quo vado?, uscito nell’anno 2016. A vedere il film Tolo Tolo sono state ben 1,17 milioni di persone. Scopriamo di cosa parla il film e perché Checco Zalone riscuote tanto successo nel cinema italiano. Il successo di Checco Zalone, nuovo record di incassi con Tolo Tolo dopo Quo vado? I dati di Cinetel mostrano un successo strepitoso del film Tolo Tolo, con 8,68 milioni di incassi, cifra destinata ad aumentare. Ma non è la prima volta che Zalone dimostra un grande successo con il suo pubblico. Infatti, con il film Quo vado? del 2016, aveva ottenuto un ottimo risultato, con ben 7,7 ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

