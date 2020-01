Capodanno 2020: Animalisti Italiani salva un cane impaurito dai botti (Di giovedì 2 gennaio 2020) Di seguito un comunicato dell’Associazione Animalisti Italiani in merito al suo impegno per tutelare gli animali dai botti di Capodanno. L’Associazione Animalisti Italiani oltre alla sua campagna annuale contro i botti di fine anno, concretizzatasi con l’invio di richieste di Ordinanze anti-botti ai Sindaci dei 20 capoluoghi di regione d’Italia, si è distinta anche per un caso concreto di salvataggio di animali. Il Presidente Walter Caporale ha salvato un’adorabile cagnolina di nome Shila che, spaventata a causa dei botti, si era persa: “Inizialmente, quando l’abbiamo trovata sola e disperata mentre vagava sulla SS 16, vicino Fossacesia (CH), si era pensato ad un caso di abbandono. Ci siamo presi immediatamente cura di lei, dandole cibo e portandola con noi al sicuro. Ovviamente lo step successivo è stato quello di rivolgerci all’ASL Veterinaria di Lanciano per ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

