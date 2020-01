Bimba di 14 mesi si sveglia nel cuore della notte e salva i genitori dall’incendio divampato in casa (Di giovedì 2 gennaio 2020) Una bambina di 14 mesi ha iniziato a piangere all'alba di ieri, primo gennaio: le sue grida hanno svegliato i genitori. In casa era appena divampato un pericoloso incendio. La piccola e la madre si sono subito messe in salvo, mentre il padre ha spento le fiamme con un estintore. Tutti e tre sono stati leggermente intossicati. Leggi la notizia su fanpage

