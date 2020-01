Uomo ucciso a Pescara, arrestato il presunto killer (Di giovedì 2 gennaio 2020) Omicidio a Pescara nel giorno di Capodanno. Un Uomo di 35 anni è morto in ospedale. La polizia ha fermato il presunto killer. Pescara – Omicidio a Pescara nel giorno di Capodanno. Un Uomo di 35 anni è stato trovato in gravissime condizioni nel quartiere Rancitelli della città abruzzese. Il suo quadro clinico è sembrato sin da subito molto gravi con i medici che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso di ‘ferro di cavallo’, il soprannome della vittima. Le indagini della Squadra Mobile ha portato al fermo di un 29enne di etnia rom, accusato di omicidio volontario. 35enne ucciso a Pescara, indagini in corso Non è chiaro ancora il movente di questo omicidio. La vittima aveva problemi di tossicodipendenza e per questo si ipotizza un litigio per droga ma sarà l’interrogatorio del 29enne fermato a chiarire meglio quanto accaduto nel quartiere ... Leggi la notizia su newsmondo

