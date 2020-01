Una Vita trame spagnole: Genoveva è incinta ma nasconde un segreto (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Le trame spagnole di Una Vita rivelano che, prossimamente, nella soap opera ci saranno dei colpi di scena inaspettati per gli abitanti iberici. In Italia, invece, bisognerà attendere parecchi mesi prima di prendere visione delle puntate di cui tratteremo. Al centro dell’attenzione nei prossimi episodi, infatti, ci saranno Felipe e Genoveva. Quest’ultima è riuscita con un escamotage alquanto becero ad attrarre a sé l’uomo del quale è innamorata. La donna scoprirà anche di essere incinta e tutti crederanno sia proprio dell’Alvarez Hermoso. La verità, però, sarà molto più losca. Una Vita: Genoveva scopre di essere incinta Nelle trame spagnole della soap opera Una Vita sono apparsi dei nuovi protagonisti, ovvero, Marcia e Santiago. Quest’ultimo, sotto le insistenze di Genoveva, ha fatto credere a tutti di essere il marito di Marcia nel momento in cui la donna ... Leggi la notizia su kontrokultura

