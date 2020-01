Spazio: l’India annuncia 3ª missione sulla Luna (Di mercoledì 1 gennaio 2020) A pochi mesi di distanza dallo schianto della sonda Vikram, l’India ha annunciato i piani per la 3ª missione verso la Luna. Il presidente dell’agenzia spaziale indiana ha affermato che il lavoro si svolgerà “senza intoppi” nella missione senza pilota Chandrayaan-3. Il Paese puntava a lanciare la missione nel 2020, ma potrebbe protrarsi fino al 2021. In caso di successo, ciò renderebbe l’India il 4° Paese a realizzare un atterraggio morbido sulla Luna (dopo Russia, Stati Uniti e Cina).L'articolo Spazio: l’India annuncia 3ª missione sulla Luna Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

