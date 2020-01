Scontrino elettronico obbligatorio dal 1° gennaio (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Con l'arrivo del 2020 in Italia si dice addio allo Scontrino così come lo abbiamo conosciuto negli ultimi anni. Dal 1° gennaio, dopo un periodo di transizione partito a metà dello scorso anno, lo Scontrino elettronico diventa obbligatorio per tutti gli esercenti che operano su territorio italiano.Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate hanno diffuso una dettagliata guida sia per gli esercenti, obbligati ad essere in regola a partire da oggi, sia per gli acquirenti, per i quali cambierà ben poco:Per il consumatore cambia poco: non riceverà più uno Scontrino o una ricevuta ma un documento commerciale, che non ha valore fiscale ma che potrà essere conservato come garanzia del bene o del servizio pagato, per un cambio merce, eccetera.Gli esercenti dovranno munirsi di un registratore di cassa telematico che al termine di ogni giornata lavorativa invierà una ... Leggi la notizia su blogo

