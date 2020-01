Saldi: al via il 2, ecco il decalogo del Codacons (3) (Di mercoledì 1 gennaio 2020) (Adnkronos) – 6) servirsi preferibilmente nei negozi di fiducia o acquistare merce della quale si conosce gia’ il prezzo o la qualita’ in modo da poter valutare liberamente e autonomamente la convenienza dell’acquisto.7) negozi e vetrine. non acquistare nei negozi che non espongono il cartellino che indica il vecchio prezzo, quello nuovo ed il valore percentuale dello sconto applicato. il prezzo deve essere inoltre esposto in modo chiaro e ben leggibile. controllare che fra la merce in saldo non ce ne sia di nuova a prezzo pieno. la merce in saldo deve essere separata in modo chiaro dalla ‘nuova”. diffidare delle vetrine coperte da manifesti che non vi consentono di vedere la merce.L'articolo Saldi: al via il 2, ecco il decalogo del Codacons (3) Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

Corriere : Saldi invernali 2020: al via in tutta Italia tra il 2 e il 4 gennaio - Agenzia_Ansa : #Saldi al via il 2 gennaio, la spesa media sarà di 179 euro #ANSA - ilcorvo20 : Al via domani i saldi in tre regioni, entro il 4 gennaio in tutta Italia -