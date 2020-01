Romina Power scollacciata sul palco dell’Anno che verrà a Potenza fa una gaffe che la Basilicata non le perdona (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Il 2019 si è chiuso in bellezza anche per quello che riguarda le temperature. Nelle prime settimane di dicembre, soprattutto al sud Italia, di freddo se n’è sentito ben poco ma ieri di certo sul palco di Potenza, per festeggiare l’arrivo del 2020, gli artisti hanno certamente avuto a che fare con il grande freddo! Non a caso erano tutti davvero molto imbottiti, se così possiamo dire. Piumini, pellicce, cappottoni, cappelli e sciarpe per provare a combattere il freddo. L’unica che è salita sul palco di Rai 1 sfidando le gelide temperature potentine è stata Romina Power che ha però regalato una gaffe di cui molto si è parlato sui social durante lo show di Rai 1. La cantante infatti è arrivata sul palco de L’anno che verrà praticamente mezza nuda con i soliti abiti che utilizza per queste occasioni: scarpe aperte, spallina calata, braccia scoperte. Insomma a vederla ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

