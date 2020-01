Roberta Beta truffata a Cortina: "Spariti acconto e casa" - (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Francesca Galici Roberta Beta, ex concorrente del Grande Fratello, è stata vittima di una truffa sul web; la donna aveva prenotato online una villa a Cortina che si è rivelata inesistente Brutta avventura di capodanno per Roberta Beta, truffata sul web. La concorrente della prima storica edizione del Grande Fratello, nonché PR, speaker radiofonica, giornalista e opinionista nei salotti di Barbara d'Urso aveva organizzato le vacanze online ma qualcosa è andato storto ed è stata costretta a sporgere denuncia ai carabinieri. A raccontare l'episodio è stata la stessa Roberta Beta al Corriere del Veneto, dopo essersi accorta di quanto accaduto. La donna aveva deciso di prenotare una bella villa a Cortina d'Ampezzo per trascorrere la notte di San Silvestro in compagnia di una coppia di amici e del compagno. Tutto sembrava perfetto, finché la PR non si è accorta di essere caduta in ... Leggi la notizia su ilgiornale

