PlayStation Plus di gennaio 2020, annunciati i primi giochi PS4 gratis dell’anno (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Lo abbiamo atteso più del dovuto, ma ora l'annuncio dei giochi PlayStation Plus di gennaio 2020 è finalmente tra noi! Complici le festività natalizie, "mamma" Sony si è ritagliata un po' più di tempo per andare a ufficializzare quali sono i due videogame che tutti i possessori di una PlayStation 4 - o della più potente PlayStation 4 Pro - potranno scaricare in via del tutto gratuita in versione digitale dal PlayStation Store. Naturalmente a patto di aver sottoscritto un abbonamento al servizio PlayStation Plus, che permette anche di giocare in multiplayer online, di avere a disposizione spazio di archiviazione aggiuntivo in Cloud e di poter approfittare occasionalmente di sconti esclusivi sul negozio virtuale del colosso giapponese. amazon box="B07JFPVJRJ" Senza ulteriori indugi, andiamo allora a scoprire cosa ci riserverà la prima Instant Game Collection dell'anno. La "grande ... Leggi la notizia su optimaitalia

