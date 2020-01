Mattarella, discorso di fine anno: “Proviamo a guardare l’Italia come si vede dallo spazio: nostra identità è sinonimo di sapienza e umanità” (Di mercoledì 1 gennaio 2020) “Mi è stata donata una foto vista dallo spazio, vorrei condividerla con un invito: proviamo a guardare l’Italia dal di fuori allargando lo sguardo oltre il consueto”. È questo l’invito con cui il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha rivolto agli italiani durante il suo consueto discorso di fine anno. Il capo dello Stato ha poi ricordato come proprio questo essere crocevia tra i popoli e culture “ha contribuito a costruire la nostra identità che è sinonimo di sapienza, di genio, di armonia di umanità”. L'articolo Mattarella, discorso di fine anno: “Proviamo a guardare l’Italia come si vede dallo spazio: nostra identità è sinonimo di sapienza e umanità” proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

