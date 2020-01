Luigi Di Maio contro Matteo Salvini: "Non ho bisogno di invocare Dio e Madonna per fare carriera politica" (Di mercoledì 1 gennaio 2020) "Non citerò madonne o Dio. Noi non abbiamo bisogno di slogan o frasi fatte, o di invocare l'aiuto di Dio per fare carriera politica". Luigi Di Maio si comporta ancora come un'amante delusa, proprio non ce la fa a lasciarsi alle spalle Matteo Salvini. E allora anche la religione diventa un modo per a Leggi la notizia su liberoquotidiano

