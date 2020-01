LIVE Tour de Ski, 10 e 15 km pursuit Dobbiaco in DIRETTA: Russi in fuga ma Klaebo rimonta! Oestberg vince la gara femminile (Di mercoledì 1 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.09: Terzetto al comando con Bolshunov, Halfvarsson e Ustiugov, Holund a 5″, Yakimushkin a 16″, a 24″ Niskanen, Roethe, Maltsev, Melnichenko, Boegl, Klaebo è a 44″ assieme a Cologna e Hyvarinen. Che rimonta del norvegese 13.07: Si stacca Yakimushkin dal primo gruppetto degli inseguitori 13.06: Holund va a riporendere il gruppetto davanti che sta avvicinando Ustiugov 13.03: Ustiugov primo al km 1.3, a 22″ Yakimushkin, Bolshunov e Halfvarsson, Maltsev, Holund, Melnichenko e Roethe a 35″, Niskanen a 39″, Klaebo è a 1’03”, sta recuperando 13.02: Terzetto all’inseguimento di Ustiugov 13.00: Partito Ustiugov 12.57: Atleti in zona di partenza 12.54: Il primo a partire sarà Ustiugov con un vantaggio di 23″ su Yakimushkin, poi a 29″ Bolshunov, a 30″ Halfvarsson, a ... Leggi la notizia su oasport

