Incidente per Uccio De Santis: "Ringrazio il Signore che mi vuole ancora vivo" (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Il popolare comico pugliese è rimasto vittima di un brutto Incidente stradale. Il post dal letto di ospedale: "Vedendo la... Leggi la notizia su today

rtl1025 : Il 29 dicembre 2013, sei anni fa oggi, la vita di #MichaelSchumacher cambiò per sempre dopo il tragico incidente su… - AgoraBlog2 : L'auto su cui era a bordo si è ribaltata ieri pomeriggio intorno alle 17… #ucciodesantis - simbic : Sono io quello rimasto incastrato nella porta e non è andata proprio come hai scritto...sono rimasto bloccato col p… -