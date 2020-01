In difesa del gesto dell’uomo che sa chiedere scusa

William e Kate in difesa della Terra lanciano l'"Earthshot Prize” : William e Kate, i duchi di Cambridge, cominciano il nuovo decennio all’insegna della difesa del Pianeta e, promettendo “un decennio di azione per riparare la Terra”, lanciano un premio, su base globale, per incentivare interventi sul tema dei cambiamenti climatici.Il riconoscimento, l”Earthshot Prize”, verrà assegnato a cinque vincitori ogni anno fra il 2021 e il 2030. Si tratta di un premio in denaro per ...

Aviano - il ministero della difesa sulle testate nucleari spostate dalla Turchia alla base Usa : “Gli armamenti non arriveranno in Italia” : Quelle testate nucleari non verranno spostate dalla Turchia alla base statunitense di Aviano, in provincia di Pordenone. È quanto sostiene il ministero della Difesa dopo le rivelazioni a Bloomberg del generale Charles Chuck Wald, dell’Air Force, ora in pensione, ma che continua a rivestire incarichi nell’amministrazione americana. Il dicastero guidato da Lorenzo Guerini smentisce le dichiarazioni del militare statunitense che aveva spiegato ...

Animali uccisi dalle forze dell’ordine - Lega Nazionale difesa del Cane : “Ecco tutti i casi del 2019 in Italia” : NOTA STAMPA Lega Nazionale Difesa DEL Cane: Nel 2019 tre gravi casi di cani uccisi da rappresentanti delle forze dell’ordine per uno “stato di necessità” a nostro avviso insussistente: Tequila, Rocky e Hollie rischiano di non avere giustizia perché i Pubblici Ministeri hanno chiesto l’archiviazione del caso. LNDC si è opposta in tutti e tre i casi e si batterà affinché non passino sotto silenzio. Rosati: le forze di polizia ...

Le mosse italiane per un nuovo corso della difesa : Fine dell’anno, tempo di bilanci per il nuovo governo e anche per il dicastero della Difesa, attualmente presieduto dal ministro Lorenzo Guerini. Il nuovo occupante di palazzo Baracchini sembra aver raccolto in toto l’indirizzo, espresso nel Documento Programmatico Pluriennale per la Difesa (Dpp), di colei che lo ha preceduto, definendo però con maggiore chiarezza la volontà del governo su alcuni temi caldi. Su tutti spicca la ...

Tribunale di Asti increscioso errore : giudice legge la sentenza di condanna prima di sentire la difesa dell’imputato : Tribunale di Asti, un fatto che ha dell’incredibile si è verificato nei giorni scorsi. Pochi giorni fa la Corte è entrata in aula ed ha pronunciato la sentenza di condanna a 11 anni di reclusione per un uomo imputato per violenza sessuale. Peccato però che la difesa non avesse ancora preso parola. Quando l’avvocato difensore ha fatto notare la gravità del fatto, il presidente Roberto Amerio ha stracciato la sentenza, per poi ...

Iraq - Guerini visita la base italiana a Erbil : “La difesa è una parte importante della sovranità nazionale - ogni contingente è un pezzo dell’Italia” : “La Difesa è una parte importante della sovranità nazionale, ogni contingente è un pezzo dell’ Italia”. E’ è il saluto rivolto dal ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, ai militari italiani impegnati in Iraq durante la visita a Erbil alla vigilia di Natale. Il ministro ha spiegato di aver voluto portare ai nostri soldati il saluto delle istituzioni e di tutti gli italiani. Guerini, rientrato a Roma in nottata, ha anche ...

Erdogan a gamba tesa nella guerra in Libia : il 7 gennaio mette ai voti l’invio dell’esercito a difesa di Tripoli : A gennaio il parlamento turco voterà su un eventuale invio di truppe in Libia a sostegno del governo d’unità nazionale, guidato da Fayez al Sarraj, contro le forze del generale Khalifa Haftar. Ad annunciarlo è lo stesso presidente della Turchia Recep Tayyip Erdogan, che a fine novembre ha firmato un’intesa militare ed economica con la Libia. La mozione sarà presentata alla ripresa dei lavori parlamentari, il 7 gennaio. Il 25 ...

Natale - il ministro della difesa Guerini in Iraq con i soldati italiani : «Mio dovere essere qui» : «Vi ho incontrato nelle basi, sulle navi, negli aeroporti, nelle strade. Non potevo mancare la notte di Natale. Ho sentito come mio dovere essere qui con voi e dall’Iraq rinnovare ai nostri soldati, in Italia e in molte parti del mondo, la gratitudine e l’affetto del nostro Paese». A scriverlo su Twitter è il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, pubblicando delle foto della sua visita al contingente italiano in Iraq. Vi ho ...

Calciomercato - rivoluzione Milan : i nomi per la difesa della Fiorentina - primo acquisto del Genoa : Calciomercato – Manca poco più di una settimana all’apertura ufficiale della sessione invernale di Calciomercato. Molti i club che interverranno per trovare rinforzi. Sicuramente tra questi ci saranno il Genoa, ultimo in classifica, la Fiorentina, stagione sotto le aspettative per i viola, e il Milan, delusione del campionato. rivoluzione Milan – I rossoneri lavorano su due fronti: acquisti e cessioni. Per finanziare ...

Akk apre indagine sul caso von der Leyen : cancellati i dati del telefono quando era ministro alla difesa : Il ministro della Difesa tedesco, Annegret Kramp-Karrenbauer (Akk), ha ordinato di indagare sulla cancellazione di dati dal cellulare del suo predecessore, Ursula Von Der Leyen, attuale presidente della Commissione Europea. A renderlo noto è stato un portavoce del ministero citato dalla Dpa. Akk si attende un rapporto completo del suo ministero entro il 3 gennaio 2020. Da chiarire è chi ha ordinato la soppressione dei dati, ...

La corsa spaziale della difesa italiana : Donald Trump ha recentemente inaugurato le Space Forces come nuova branca dell’apparato militare a stelle e strisce, accelerando la propensione di Washington a cercare anche oltre l’atmosfera terrestre una posizione strategica di forza. La Nato, in previsione, si è adeguata e non ha esitato, al suo più recente summit, ad inserire nella sua dottrina lo spazio come quinto dominio in cui esercitare la Difesa comune. Ora starà ai singoli ...