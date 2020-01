Il video virale del Papa irritato con una fedele, Bergoglio chiede scusa: «Ho perso la pazienza» (Di mercoledì 1 gennaio 2020) «Tante volte perdiamo la pazienza, chiedo scusa per il cattivo esempio di ieri», queste le parole di Papa Francesco all’Angelus su quanto accaduto ieri, 31 dicembre, in piazza San Pietro. Sui media internazionali È diventato virale infatti il video in cui si vede il Pontefice reagire con decisione a una fedele che lo aveva strattonato. E la notizia è stata ripresa anche dai principali media internazionali: dalla Bbc alla Cnn, passando per il quotidiano spagnolo El Mundo. video: An image of Pope Francis slapping his way free from the clutches of an admirer yesterday had social media abuzz with comments on the pontiff’s prompt riposte pic.twitter.com/5aHO0orbtN— AFP news agency (@AFP) January 1, 2020 Pope Francis smacks woman’s hand to free himself from her grip https://t.co/tzodkWT2bt pic.twitter.com/5R6BJQJbqs— CNN International (@cnni) January 1, 2020 ... Leggi la notizia su open.online

