Capodanno in tv: programmi, fim e cartoni in onda l’1 gennaio 2020 (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Capodanno in tv, mercoledì 1 gennaio 2020: film e programmi sulla Rai RAI1 Cambia la programmazione tv a Capodanno. L’1 gennaio 2020 le principali reti televisive mandano in onda film, programmi e cartoni dedicati a questo periodo festivo. Anche la Rai propone un nuovo palinsesto per questa festa. Rai1 inizia la giornata con RaiNews24, seguito … L'articolo Capodanno in tv: programmi, fim e cartoni in onda l’1 gennaio 2020 proviene da Gossip e Tv. Leggi la notizia su gossipetv

MasterChef_it : Programmi per Capodanno? ?? Robottino, brindisino e TUTTI A NANNA! ???????? Noi di #MasterChefIt vi auguriamo un 2020 FV… - veneziaunica : Programmi per il #1gennaio? Noi non ne prendiamo mai... perché saremo concentrati su su @RaiUno dalle 12:20 per il… - ilFrancoTirator : RT @Unf_Tweet: Gli #ascoltitv di #Capodanno, #Lannocheverrà domina: trionfa ancora #Amadeus -