Capodanno 2020 Napoli: festa grande in piazza Plebiscito con Silvestri e Bollani (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Una grande festa, quella andata in scena a piazza Plebiscito, per il Capodanno di Napoli. Stefano Bollani e Daniele Silvestri hanno animato la piazza, gremita di cittadini e turisti. "Sono molto soddisfatto. Il Capodanno è stato un grande successo ed è andato benissimo sia in piazza che sul lungomare con i fuochi e la discoteca e con i servizi che hanno retto. La città ha dato grande prova di maturità" ha dichiarato il sindaco Luigi de Magistris. Leggi la notizia su napoli.fanpage

