Botti di Capodanno tragici nel mondo, petardo in esplode in faccia a un 50enne: morto (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Gary McLaren, 50 anni, è morto questa notte a causa di un petardo che gli è esploso in faccia. L’uomo si trovava in Thailandia, con amici, per festeggiare l’arrivo del nuovo anno Un petardo ha causato la morte del 50enne Gary McLaren, morto nei primissimi minuti del 2020. L’uomo, di nazionalità britannica, si trovava a … L'articolo Botti di Capodanno tragici nel mondo, petardo in esplode in faccia a un 50enne: morto NewNotizie.it. Leggi la notizia su newnotizie

