Atp Cup 2020 in tv: dove vederla in streaming. Calendario, orari e programma (Di mercoledì 1 gennaio 2020) L’ATP Cup 2020 si giocherà dal 3 al 12 gennaio e sarà un torneo di tennis riservato a 24 Nazionali: la prima fase si disputerà fino a mercoledì 8 e vedrà le partecipanti suddivise in sei gironi da quattro. Le vincitrici dei raggruppamenti e le due migliori seconde passeranno alla fase ad eliminazione diretta che culminerà nella finalissima di domenica 12. Di seguito gironi, Calendario, tv e giocatori partecipanti all’ATP Cup 2020. Il torneo sarà trasmesso in diretta tv su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 224 di Sky) ed in diretta streaming su supertennis.tv e Sky Go. OA Sport vi offrirà la diretta live testuale delle partite dell’Italia. I GIRONI DELLA MANIFESTAZIONE GRUPPO A (a Brisbane): Francia, Serbia, Sudafrica, Cile GRUPPO B (a Perth): Spagna, Giappone, Georgia, Uruguay GRUPPO C (a Sydney): Belgio, Gran Bretagna, Bulgaria, Moldavia GRUPPO D ... Leggi la notizia su oasport

