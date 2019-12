Tutta la verità sul concorso per preside della ministra Azzolina: TPI pubblica le graduatorie (e spiega come è andata davvero) (Di martedì 31 dicembre 2019) Lucia Azzolina nella graduatoria finale del suo concorso ha preso esattamente 158.5 punti. Nell’esame orale 75 su 100. Questo risulta dagli atti. Dice la verità l’ex commissario d’esame secondo cui il neo ministro dell’Istruzione non meritava l’abilitazione nel concorso a preside? E, se la risposta è sì, come mai la Azzolina è entrata in quella parte della graduatoria dove si sono classificati tutti coloro che hanno superato il concorso, anche se – come ha scritto l’ex membro della commissione a Repubblica – “ha preso zero in informatica?”. È legittima la nomina della parlamentare del M5s? Per rispondere a questa domanda TPI ha fatto un’operazione molto semplice. Ha visionato gli elenchi della graduatoria del concorso da dirigente scolastico (più comunemente noto come “preside”) che sono pubblici e consultabili. Qui la graduatoria finale, con Lucia Azzolina arrivata in ... Leggi la notizia su tpi

