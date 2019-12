Trasporti, atto vandalico in metro: stop di quasi tre ore. Ferma anche la funicolare di Chiaia (Di martedì 31 dicembre 2019) Altro stop questa mattina per la linea 1 della metropolitana e la funicolare di Chiaia a Napoli. È stata l’Anm attraverso la propria pagina facebook a spiegare i motivi della sospensione delle corse. Per quanto riguarda la metro, alle 6,50 di l’azienda ha fatto sapere. “Circolazione sospesa su intera tratta causa atto vandalico a opera di ignoti”. Il post è stato poi aggiornato alle 9,30 con la notizia della ripresa dell’attività. anche sulla funicolare di Chiaia ci sono stati problemi tanto che l’azienda di mobilità ha dovuto comunicare la sospensione temporanea del servizio senza però aggiornare sui motivi della decisione. La circolazione in questo caso è ripresa alle 11. Per la giornata di oggi l’Anm aveva previsto per metropolitana linea 1 e funicolari di Chiaia e Centrale un servizio non stop fino alla mattina del 1 gennaio 2020. L'articolo ... Leggi la notizia su ildenaro

roma_trasporti : #TrasportiRoma #Atac - roma_trasporti : #TrasportiRoma #Atac - roma_trasporti : Atto vandalico su un Caf della Roma-Lido -