Tour Down Under 2020: calendario, programma, orari e tv (Di martedì 31 dicembre 2019) La stagione 2020 di ciclismo su strada comincerà, come di consueto, con il Tour Down Under, corsa a tappe che ha come protagonista la calda estate australiana e, più nello specifico, l’area circostante la città di Adelaide. La gara di quest’anno, che sarà la ventiduesima edizione di quest’appuntamento ciclistico, si terrà dal 21 al 26 gennaio 2020. Nella scorsa stagione a trionfare è stato il sudafricano Daryl Impey, in forza alla Mitchelton-Scott: il trentacinquenne di Johannesburg è entrato nella storia perché è stato il primo corridore in grado di difendere il titolo conquistato l’anno precedente. Sul podio, dietro di lui, si sono piazzati l’australiano Richie Portie e l’olandese Wout Poels, mentre il primo italiano nella classifica generale è stato Diego Ulissi (nono posto). Anche nell’edizione di quest’anno sono previste sei tappe, ... Leggi la notizia su oasport

Light_go_down : RT @VroBarnes: Immaginate Domani scocca la mezzanotte, brindate con i presenti, baci abbracci auguri ecc ecc Prendete in mano il telefono p… - bastrikdoriang2 : RT @SIAE_Official: Up&Down è un happening teatrale, nato dalla collaborazione di Paolo Ruffini con la Compagnia Mayor Von Frinzius, che aff… - BastrikDorianGr : RT @SIAE_Official: Up&Down è un happening teatrale, nato dalla collaborazione di Paolo Ruffini con la Compagnia Mayor Von Frinzius, che aff… -