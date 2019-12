Pioli ammette: «I migliori tecnici in Italia? Ancelotti e Allegri…» (Di martedì 31 dicembre 2019) Pioli ammette le sue preferenze: «I tecnici migliori in Italia? Restano Allegri e Gasperini, la squadra dell’anno è l’Atalanta» All’interno della sua intervista ai microfoni di Sky Sport, il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha confessato le sue preferenze riguardo squadre e allenatori attuali. Questo il pensiero dell’allenatore: «I migliori allenatori in Italia restano Allegri e Ancelotti, mentre la squadra dell’anno è l’Atalanta, grazie anche al lavoro di Gasperini. Il giocatore migliore dell’anno è Van Dijk, il Liverpool è stato intelligente perché ha vinto rinforzando la difesa con lui e Alisson. Castrovilli è il calciatore che mi ha sorpreso di più». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

Pioli ammette Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Pioli ammette