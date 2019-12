Perché l’arresto di Nicoletta Dosio dovrebbe far incazzare tutti, non solo i No Tav (Di martedì 31 dicembre 2019) Nicoletta Dosio, storica militante No Tav, è stata prelevata ieri nella sua casa di Bussoleno e condotta nel carcere di Torino. Pochi giorni fa diceva: "Di Tav non si parla più. Lo si considera un capitolo chiuso: e quindi con il mio corpo dietro le sbarre voglio riaprire questa storia indecente". Ecco Perché il suo arresto deve indignarci tutti. Ed ecco Perché la sua coerenza è un esempio da seguire. Leggi la notizia su fanpage

