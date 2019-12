Pago, su Instagram fa i conti col passato e lancia un messaggio a Serena Enardu (Di martedì 31 dicembre 2019) Che cos’è stato il 2019 per Pago? Di sicuro un anno sentimentalmente tribolato, che lo ha portato a provare emozioni forti e contrastanti. La sua storia con Serena Enardu è finita sotto gli occhi di tutti e il cantante, oltre a soffrire ancora per questa conclusione, spera ancora di poter recuperare un rapporto che per lui è stato fondamentale. Pago e Serena Enardu si sono lasciati nel corso di Temptation Island Vip: i due, dopo 7 anni d’amore, si erano messi in gioco per cercare di capire a che punto fosse la loro storia. Purtroppo, l’avvicinamento da parte di Serena a un tentatore e i vari falò di confronto hanno fatto prendere atto a entrambi che la storia era finita, quantomeno da parte della Enardu. Per Pacifico Settembre non è stato un momento facile: ha cercato di ricominciare e si è anche riavvicinato – in maniera amichevole – all’ex moglie ... Leggi la notizia su dilei

