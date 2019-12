Pago, bilancio del 2019 dopo Serena Enardu e prima del GF Vip: “C’è sempre qualcosa da recuperare” (Di martedì 31 dicembre 2019) È tempo di bilanci di fine anno per Pago, che a poche ore dall’arrivo del 2020 ha pubblicato un lungo post in cui “tira le somme” dell’anno appena vissuto. Per il cantante sardo è un momento spartiacque, sia dal punto di vista personale che di quello professionale. Lo abbiamo visto a Temptation Island Vip, che gli è costata la fine della lunga relazione con Serena Enardu, lo rivedremo a brevissimo al Grande Fratello Vip. “Potrei dire così tante cose“, scrive Pacifico Settembre, “forse come ogni anno da quando son nato? Può darsi visto che le cose cambiano continuamente, ma di sicuro non dirò mai “FINALMENTE”…perché è sempre un anno che se ne va, nel bene e nel male, un anno che non potrai mai più recuperare .. perché c’è sempre qualcosa da recuperare e anche se un anno non è una vita, come nella vita avrei voluto che certe ... Leggi la notizia su forzazzurri

