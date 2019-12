Mille e non più mille. La mattanza dei morti sul lavoro nel 2019 (Di martedì 31 dicembre 2019) Giuseppe Sabato, 50 anni, travolto da un albero mentre effettuava un intervento di manutenzione, in Basilicata. Loredana Guerra, 53 anni, investita da una rotoballa, in Friuli Venezia Giulia. Kumar Barati Pudota, 25 anni, annegato in una vasca di liquami, nell’azienda dove lavorava, in Veneto. Stefano Strada, 45 anni, rimasto folgorato mentre riparava un guasto in una cabina elettrica ad alta tensione, in Liguria. E Giuseppina Marcinnò, 65 anni, schiacciata da una pressa nello stabilimento di Monticelli - provincia di Piacenza, in Emilia Romagna - che a breve avrebbe lasciato per andare in pensione. Sono gli ultimi morti sul lavoro in Italia - tre solo nel giorno della vigilia di Natale - ma ai loro potrebbero già essersi aggiunti altri nomi, l’elenco essersi allungato ulteriormente. Le notizie di incidenti mortali di lavoratori e lavoratrici, giovani e ... Leggi la notizia su huffingtonpost

espressonline : Questi nomi, quasi mille, non li trovate nelle liste di fine anno pubblicate un po' ovunque. E per questo è fondame… - 10_luisalberto : Di nuovo al lavoro con i nostri tifosi a incoraggiarci, non ci può essere niente di meglio. Insieme è più facile ????… - HuffPostItalia : Mille e non più mille. La mattanza dei morti sul lavoro nel 2019 -