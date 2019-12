Meteo, le previsioni di mercoledì 1 gennaio (Di martedì 31 dicembre 2019) Da mercoledì 1 gennaio un maxi anticiclone conquisterà l’Italia da Nord a Sud portando bel tempo quasi ovunque, qualche gelata notturna e nebbie o foschie sulle pianure del Nord. Questa situazione rimarrà immutata per almeno 4-5- giorni, quando secondo i modelli attuali, ci potrebbe essere un affondo freddo di stampo invernale. Pericolo nebbia La nebbia potrebbe rappresentare un pericolo soprattutto in questi giorni di festa quando sono frequenti gli spostamenti notturni. Le aree più interessate dalla mancanza di visibilità saranno le pianure del Nord e le valli del Centro, dalla sera e fino alle prime ore del mattino. Le previsioni al Nord Nebbie e foschie in pianura con qualche gelata notturna. Prevalenza di sole e temperature particolarmente miti su Alpi e Prealpi. Nubi innocue sulla Liguria, soleggiato sull’alto Adriatico. Massime in aumento e comprese tra 6 e 12 gradi. Le ... Leggi la notizia su tg24.sky

