Infortunio Gervinho, le condizioni dell'attaccante ed i tempi di recupero (Di martedì 31 dicembre 2019) Grave perdita per il Parma che potrebbe dover rinunciare a Gervinho: ecco il comunicato ufficiale della società sulle sue condizioni Il Parma sarà costretto a rinunciare a Gervinho alla ripresa del campionato. Ecco le condizioni dell'attaccante, infatti, riportate in un comunicato ufficiale della società ducale: ancora da definire con precisione i tempi di recupero. «Gervinho si è sottoposto, dopo la gara contro il Brescia, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di I grado al bicipite femorale sinistro: l'attaccante, in permesso, sta proseguendo le cure presso un'altra struttura e rientrerà in sede nei prossimi giorni».

