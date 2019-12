Il Paradiso delle signore trame 1 e 2 gennaio: Adelaide minaccia Angela, Roberta disperata (Di martedì 31 dicembre 2019) Continuano le entusiasmanti avventure dei protagonisti de Il Paradiso delle signore, le trame dell’1 e 2 gennaio rivelano interessanti colpi di scena. Innanzitutto vedremo che il segreto di Angela, ormai, verrà allo scoperto. La donna ha un figlio che non vede da moltissimo tempo, per questo si rivolgerà ad un avvocato per ritrovarlo. Questo la farà avvicinare molto a Riccardo, generando le preoccupazioni di Ludovica. Quest’ultima confiderà ad Adelaide le sue paure che, immediatamente, interverrà per porre rimedio alla situazione. Roberta, nel frattempo, sarà sempre più confusa dai sentimenti che nutre per Marcello. trame Paradiso delle signore: Roberta in preda ai sensi di colpa Le trame dei prossimi episodi del Paradiso delle signore sono molto intriganti. La puntata di mercoledì 1 gennaio sarà incentrata su Agnese che sarà seriamente preoccupata per suo marito. Rocco ... Leggi la notizia su kontrokultura

