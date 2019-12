Ghosn lascia il Giappone: è in Libano (Di martedì 31 dicembre 2019) L’ex numero uno del gruppo Nissan-Renault Carlos Ghosn ha lasciato il Giappone e si trova a Beirut, in Libano: “Non sono più ostaggio”. L’ex presidente e amministratore delegato del gruppo Nissan-Renault Carlos Ghosn si trovava ai domiciliari a Tokyo in attesa del processo che lo vedrà al banco degli imputati per frode fiscale e frode industriale, è arrivato a Beirut, in Libano. Carlos Ghosn lascia il Giappone: è arrivato in Libano a bordo di un jet privato Stando a quanto riferito, Ghosn è arrivato a Beirut viaggiando a bordo di un jet privato decollato dalla Turchia. La notizia è stata riportata da France 24. Non è chiaro se il trasferimento di Gohosn in Libano sia avvenuto in seguito al raggiungimento di un accordo per la sua liberazione o se abbia viaggiato violando l’ordine di custodia. Fonti vicine all’ex numero uno del gruppo ... Leggi la notizia su newsmondo

