Gazzetta: Napoli-Celta Vigo, affare fatto per Lobotka, manca solo la ratifica (Di martedì 31 dicembre 2019) affare fatto, secondo la Gazzetta dello Sport, tra il Napoli e il Celta Vigo per Lobotka. Dopo l’incontro di ieri a Madrid le parti avrebbero trovato l’intesa per il passaggio del calciatore slovacco in azzurro, resta solo da attendere l’ufficialità prima che Gattuso possa finalmente avere a disposizione il suo regista per il 4-3-3 “È soltanto questione di ore per l’annuncio ufficiale del trasferimento di Stanislav Lobotka dal Celta Vigo al Napoli. Ieri c’è stato l’incontro a Madrid tra gli emissari del club galiziano, il manager del giocatore e Maurizio Micheli, uno dei collaboratori di Cristiano Giuntoli. Il confronto tra le parti è stato positivo, il Napoli ha informato il Celta di essere disposto a trovare un’intesa nel più breve tempo possibile, perché Rino Gattuso vorrebbe il giocatore a disposizione a partire dalla prossima ... Leggi la notizia su ilnapolista

