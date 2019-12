Cruscotto Infortuni Inail: cos’è, comunicazioni e adempimenti telematici (Di martedì 31 dicembre 2019) In chiaro i dati comunicati al Cruscotto Infortuni Inail sul relativo sito. Infatti, a decorrere dal 17 dicembre 2019, l’Istituto assicuratore ha rilasciato un’implementazione al predetto servizio telematico. In particolare, gli utenti abilitati per la consultazione delle denunce di Infortunio e ai datori di lavoro di soggetti non assicurati Inail, possono visualizzare i dati riguardanti le comunicazioni d’Infortunio a fini statistici e informativi, pervenute telematicamente all’Inail a partire dal 12 ottobre 2017. A tal fine, come specificato dalla Circolare n. 33 del 13 dicembre 2019, nell’area “Supporto” e “Contatti” del portale istituzionale è a disposizione dell’utenza il servizio “Inail risponde” per l’assistenza e il supporto nell’utilizzo dei servizi online e per approfondimenti normativi e procedurali. Nella predetta area, inoltre, è altresì disponibile per la consultazione il ... Leggi la notizia su leggioggi

