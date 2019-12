Chelsea, per l’attacco piace Moussa Dembele del Lione (Di martedì 31 dicembre 2019) Chelsea, sessione di mercato che riprenderà il 2 gennaio. Intanto dall’Inghilterra arriva l’interesse dei Blues per Dembele Sarà un mercato in cui il Chelsea non rimarrà a guardare. I Blues infatti opereranno sicuramente in uscita ma anche in entrata ci saranno di sicuro delle novità. Come riporta Sky Sports Uk infatti uno degli obiettivi sarebbe Moussa Dembele del Lione. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

Chelsea : Lampard con Hudson-Odoi prova il tutto per tutto : Il Chelsea ha chiuso la partite dell’Emirates con il 4231. Lampard ha inserito Hudson-Odoi per Kovacic Dopo il 343 iniziale, Lampard ha modificato diverse volte l’assetto tattico del Chelsea contro l’Arsenal. Ha concluso con un 4231 molto offensivo, con Hudson-Odoi , Willian e Mount alle spalle di Abraham. Lo scopo era quello di mettere più qualità in zona di rifinitura per muovere il blocco difensivo piuttosto prudente ...

Inter - Alonso il primo nome per gennaio ma la richiesta del Chelsea è altissima : Inter , il mercato è alle porte e la società neroazzurra farà di tutto per accontentare mister Conte con alcuni rinforzi L’obiettivo è uno e dichiarato. L’ Inter non starà a guardare in questa finestra di mercato e Antonio Conte ha ben chiaro chi vuole per rinforzare la rosa. Il nome in cima alla lista dei desideri è quello di Marcos Alonso . Il calciatore è ai margini del Chelsea di Lampard e ha voglia di cambiare aria. Fu proprio ...

Un tifoso del Chelsea è stato arrestato per aver rivolto insulti razzisti al calciatore del Tottenham Son Heung-min Un tifoso del Chelsea è stato arre stato con l'accusa di aver rivolto insulti razzisti a Son Heung-min , attaccante sudcoreano del Tottenham , durante la partita del campionato inglese di calcio tra Tottenham e Chelsea , giocata domenica scorsa a Londra.

Giroud Inter : si inserisce una squadra francese per l’attaccante del Chelsea : L’ Inter è sempre Inter essata all’attaccante del Chelsea , Olivier Giroud . Si inserisce però una squdra francese nella trattativa L’ Inter chiude l’anno con il primato in Serie A, condiviso con la Juventus. Fantastica prima parte di stagione per la squadra di Antonio Conte, che ha dovuto fare i conti con diversi infortuni, tra cui quello di Sanchez. L’ Inter è alla ricerca di una prima punta e i nerazzurri starebbero ...

Calcio : cori razzisti contro Antonio Rüdiger nel corso di Tottenham- Chelsea . Aperta un’indagine : Non è certo una sorpresa: la problematica del razzismo negli stadi non è un fenomeno tipicamente italiano. Lo dimostra quanto accaduto nel corso del derby londinese tra Tottenham e Chelsea, vinto dai Blues 2-0. Dopo un contrasto di gioco tra Antonio Rüdiger e il coreano Son, che ha portato all’espulsione del calciatore degli Spurs, sono arrivati dagli spalti dei versi che imitavano delle scimmie, rivoli al calciatore tedesco. ...

Tottenham- Chelsea - cori razzisti a Rudiger : aperta un’indagine : Il Tottenham ha reso noto di aver aperto un’indagine, che coinvolgerà anche il Chelsea e le forze dell’ordine, dopo quanto accaduto nella stracittadina persa in casa contro i Blues, per 2-0. Dopo un contrasto fra Rudiger e Son che ha provocato l’espulsione del sudcoreano, dagli spalti – scrive l’Ansa – si sono levati dei versi che imitavano quelli delle scimmie all’indirizzo del difensore ex Roma. ...

Mercato Juventus : il nuovo rinforzo arriva dal Chelsea - Perin torna al Genoa? : Mercato Juventus - Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di Mercato , la Juventus sarebbe pronta a piombare con forte decisione su Kante, centrocampista francese attualmente in forza al Chelsea . Pupillo di Sarri e centrocampista ideale per l’assetto tattico della nuova Juventus improntata su un tridente super offensivo. Trattativa complicata per gennaio, ma attenzione alla prossima sessione di Mercato estiva. Un affare da circa ...

Risultati Premier League - 17ª giornata – Stop per Leicester e Chelsea - favola Sheffield : la classifica [FOTO] : Risultati Premier League – Dopo le coppe europee si torna in campo in Inghilterra per un nuovo turno di Premier League . Il Liverpool inaugura la 17ª giornata facendo quello che ha fatto sempre sinora: vincere. 2-0 al Watford con doppietta di Salah e vetta consolidata. Il Chelsea scivola in casa contro il Bournemouth, il Leicester non va oltre il pari contro il Norwich. Domenica che vedrà in campo le altre big. Il Manchester United ...

Roma - Florenzi in uscita : Hysaj la prima scelta per sostituirlo. Ma occhio al Chelsea : Roma , Florenzi in uscita : piace anche al Chelsea . La situazione aggiornata e le ultimissime di calciomercato Secondo quanto riportato questa mattina da Il Corriere dello Sport, sembrerebbe che Alessandro Florenzi stia per terminare l’avventura alla Roma . Il Capitano giallorosso è ai margini del progetto tecnico dell’allenatore Paulo Fonseca e per questo motivo avrebbe cominciato a guardarsi intorno. Molte soluzioni per lui, tra cui ...

Risultati Premier League - 16ª giornata : pesante sconfitta per il Chelsea - la classifica aggiornata [FOTO] : Risultati Premier League – Dopo il turno infrasettimanale si scende subito in campo in Inghilterra. Si gioca la sedicesima giornata di Premier League . Turno che è stato aperto dal Chelsea , sconfitto 3-1 in casa dell’Everton. Il Liverpool sfida il Bournemouth in trasferta, il Tottenham riceve il Burnley. Grande attesa per il derby di Manchester. Il sempre più sorprendente Leicester va sul campo dell’Aston Villa. ...

Via libera per il mercato del Chelsea : c’è Hysaj tra gli obiettivi dei Blues : Si riapre la pista Chelsea per Hysaj : i Blues hanno il via libera per operare sul mercato già da gennaio E’ di poche ore fa la notizia del via libera arrivato direttamente dal TAS per il Chelsea : i Blues potranno fare il mercato a gennaio. L’appello contro la Fifa effettuato dalla società londinese ha avuto successo, permettendo così di ottenere uno sconto importante sulla pena afflitta lo scorso febbraio. Ora Frank Lampard ed il suo ...

Risultati Premier League - 13ª giornata – Il Manchester City supera il Chelsea : la classifica [FOTO] : Risultati Premier League – In Inghilterra si scende in campo per la tredicesima giornata di Premier League . Turno che si è aperto con West Ham-Tottenham, buona la prima per Mourinho che ha vinto in trasferta per 2-3. Nel pomeriggio, solo vittorie esterne. L’Arsenal si salva in extremis trovando il pari interno (2-2) contro il Southampton. Non sbaglia un colpo il Liverpool, che vince in casa del Crystal Palace, così come il ...

Il Chelsea spera : a dicembre il verdetto Tas sul blocco del mercato Il Chelsea ora spera di vedersi sbloccare il mercato già a gennaio. Il club inglese infatti si attende un verdetto entro tre settimane per il ricorso in appello al Tas contro la decisione da parte della Fifa di bloccare il mercato per aver infranto le regole di trasferimento dei giovani. Il Tribunale Arbitrale dello Sport

Chelsea - multe fino a 20mila sterline per chi viola le regole Chelsea multe giocatori – Al Chelsea la disciplina viene prima di tutto. Il tecnico Frank Lampard ha imposto regole ben precise ai giocatori della sua squadra, regole che se non vengono rispettate possono portare a multe piuttosto salate. Lo scrive il "Guardian", spiegando che si va da 20.000 euro se non ci si presenta in

Chelsea - il 20 novembre l'appello al TAS per il blocco del mercato L'appello del Chelsea contro il blocco del mercato sarà ascoltato dal Tribunale Arbitrale per lo Sport il 20 novembre. Il TAS deciderà in merito alla sanzione decisa dalla FIFA nei confronti dei Blues, rei di aver infranto una serie di regole nei trasferimenti internazionali di calciatori minori di età. Come riporta "The Independent", il TAS

forumJuventus : Paredes, lo vuole Sarri. Lo aveva già chiesto lo scorso gennaio per il Chelsea. La condizione ora è uno scambio con… - AlfredoPedulla : Telefonata #Chelsea all’#Inter: “#Alonso non lo cediamo per meno di 45 milioni”. Adios. Da qui la possibilità di an… - Zelgadis265 : @Ilmiomare2 nel Chelsea usava 3-4-3, lo farebbe anche qui in alcune partite se avesse i giocatori probabilmente, ma per ora non li ha tutti. -