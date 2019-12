Calciomercato Milan: accordo con Todibo, Caldara in bilico (Di martedì 31 dicembre 2019) Il Milan è vicino a chiudere per Jean-Clair Todibo: intesa di massima raggiunta con il Barcellona, si cerca il sì del difensore Milan e Barcellona avrebbero trovato un accordo di massima per Jean-Clair Todibo. Il difensore blaugrana, infatti, sarebbe molto vicino a trasferirsi a Milano sulla base di un prestito oneroso con diritto riscatto a 20 milioni. Il Barça avrebbe già accettato l’offerta e oggi – secondo Il Corriere dello Sport – arriverà anche il sì del giocatore. Uno scenario che potrebbe favorire la cessione, a titolo temporaneo o definitivo, dell’ormai oggetto misterioso Caldara. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

SkySport : ? #Milan - #Ibrahimovic ? L'arrivo, le visite e la presentazione ?? Il programma #SkySport #SkyCalciomercato - DiMarzio : Non solo #Ibrahimovic Il #Milan continua a seguire #Todibo E su #Matic... - DiMarzio : #Milan, #Ibrahimovic ha detto sì -