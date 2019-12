Benevento, diciassette tecnici in dieci anni: delusioni, gioie ed emozioni (Di martedì 31 dicembre 2019) Tempo di lettura: 4 minutiBenevento – Non ce ne voglia nessuno, non ce ne vogliano soprattutto gli altri sedici allenatori che si sono succeduti in questo decennio sulla panchina del Benevento. Il primo pensiero non poteva che andare a Carmelo Imbriani. E’ la stagione 2011/12, ai nastri di partenza del campionato di Lega Pro, Girone A, c’è la Strega di Gianni Simonelli. La stagione inizia bene, poi però arrivano tanti pareggi e alcuni passi falsi, quello fatale in casa contro il Carpi. Il “professore” saluta e alla guida della squadra arriva un sannita pure sangue: Carmelo da San Giovanni di Ceppaloni. Al suo fianco il fido Jorge Martinez e insieme iniziano a risalire la classifica, chiudendo a un solo punto dalla zona play off. Ad aprire il decennio è, però, Agatino Cuttone. Un torneo, quello 2010/11, che l’allenatore di Adrano non riesce a portare ... Leggi la notizia su anteprima24

