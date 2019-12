Base jumper urta cavi dell'alta tensione e muore in Trentino (Di martedì 31 dicembre 2019) Un Base jumper russo è morto questa mattina dopo essersi lanciato da Cima Capi, sopra il lago di Garda. Vano l’intervento dei soccorritori del ’118′ che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo.Ancora da ricostruire la dinamica dell’incidente. Il Base jumper, che faceva parte di una comitiva di appassionati di questo sport estremo che hanno immediatamente lanciato l’allarme, sarebbe andato a urtare contro i fili dell’alta tensione e poi contro un pilone.La prima vittima di un lancio da Cima Capi risale all’agosto 2016 quando a perdere la vita fu un Base jumper australiano di 27 anni. Cima Capi, negli ultimi anni, è luogo sempre più frequentato dagli appassionati di Base jumping provenienti fa tutto il mondo al pari del famoso Becco dell’Aquila, sempre in Trentino, sopra Dro, teatro di ... Leggi la notizia su huffingtonpost

