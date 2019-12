Barbellion, caro e maledetto "Diario di un uomo deluso" - (Di martedì 31 dicembre 2019) Daniele Abbiati Naturalista per vocazione e poeta della propria vita (brevissima), è un classico del Novecento inglese Si chiamava Bruce Frederick Cummings, ma preferì che gli altri lo chiamassero W.N.P. Barbellion. E già la scelta di questo pseudonimo ci dice qualcosa di lui. W. sta per Wilhelm, N. per Nerone e P. per Pilato. Wilhelm potrebbe essere il Wilhelm Meister di Goethe, colui che voleva fondere realtà e finzione, uccidendo l'una e l'altra, oppure, chissà, Guglielmo il Conquistatore (le scarne schede biografiche sul Nostro non si sbilanciano), ma quanto a Nerone e Pilato, nessun dubbio: sono universalmente classificati tra le figure più oscure e maledette della Storia. Per contro, «Barbellion» era il nome di un'ottima panetteria di Londra. Come a dire: io sono il male e il bene, la morte e la vita... Lui era espertissimo in entrambe le materie: visse soltanto ... Leggi la notizia su ilgiornale

