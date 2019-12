Andreas Muller infuriato sul web: “Inca**ato come una bestia” [FOTO] (Di martedì 31 dicembre 2019) Il ballerino professionista di Amici di Maria De Filippi, ha ceduto ad un lungo sfogo sul web. Andreas Muller si è infuriato dopo aver scoperto che alcuni vandali avevano distrutto la macchina dei suoi genitori. La famiglia dell’artista aveva raggiunto Andreas per per le feste di Natale, ma uscendo in strada ha trovato la bruttissima sorpresa. Il ballerino non si è trattenuto e ha espresso tutta la sua rabbia sui social. In un lungo post su Instagram, Andreas Muller ha mostrato la macchina distrutta dei suoi genitori. Il ballerino ha poi raccontato la vicenda, commentando con parole di rabbia l’accaduto. A sostenerlo anche la compagna Veronica Peparini, insegnante di ballo ad Amici di Maria De Filippi. Il post furioso di Andreas Muller “Sono a Roma , la mia famiglia è venuta qui per stare un po’ insieme a me. – scrive Andreas Muller su Instagram, e ... Leggi la notizia su velvetgossip

novasocialnews : Andreas Muller furioso, distrutta l’auto del padre: “A questi deficienti auguro di vivere in solitudine”… - zazoomblog : Andreas Muller lauto del padre distrutta da ignoti: lo sfogo su Instagram - #Andreas #Muller #lauto #padre - zazoomnews : Andreas Muller lauto del padre distrutta da ignoti: lo sfogo su Instagram - #Andreas #Muller #lauto #padre -