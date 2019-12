Wanna Marchi e Stefania Nobile | un corso a pagamento per svelarvi i segreti della

Wanna Marchi e Stefania Nobili - insegnano a pagamento come diventare venditrici - : Roberta Damiata In vendita al prezzo di 500 euro la Masterclass di Wanda Marchi e Stefania Nobile, su come diventare venditrici e imprenditrici A leggerla sembra una di quelle fake news. Una cosa che va riletta due volte tanto può sembrare curiosa, ed invece no, la notizia è vera, ed anzi sta ottenendo un grande riscontro da parte dei social che in poco tempo l’hanno fatta diventare virale. Wanda Marrchi e Stefania Nobile, le due ...

Wanna Marchi e Stefania Nobile aprono i corsi per imparare a comunicare : Stefania Nobile e Wanna Marchi tornano in cattedra. L’appuntamento è per l’8 gennaio 2020: madre e figlia hanno deciso di realizzare la loro prima masterclass legata al primo corso online per insegnare come diventare un perfetto venditore. Il sito anticipa che grazie al corso sarà possibile scoprire ed imparare tutte le migliori tecniche comunicative nel mondo delle vendite Il resto del corso resta avvolto nel mistero: i ...

Live non è la D’Urso - Wanna Marchi attaccata da Gianluigi Nuzzi : «Lei è il simbolo di tutto ciò che mi ripugna» : Live non è la D’Urso, Gianluigi Nuzzi contro Wanna Marchi: «Lei è il simbolo di tutto ciò che mi ripugna». Wanna Marchi (9 anni di carcere insieme alla figlia Stefania) e Lele Mora (407 giorni di carcere) dopo aver pagato il loro debito con la giustizia, hanno ricominciato a lavorare, ma ora che il passato è alle spalle hanno il diritto di essere reinseriti e ricominciare una nuova vita? Con questo tema si apre la dodicesima puntata di ...

Live non è la D’Urso - lite tra Wanna Marchi e Gianluigi Nuzzi : “Lei è il simbolo di tutto ciò che mi ripugna”. Interviene la figlia Stefania Nobile : “Nuzzi tagliati le pa**e” : Scintille in studio nell’ultima puntata di Live non è la D’Urso. Ospiti in studio c’erano Wanna Marchi e il giornalista Gianluigi Nuzzi, mentre in collegamento c’era Stefania Nobile che si è subito detta “arrabbiata” perché avrebbe voluto essere presente anche lei in studio con sua madre. L’ex televenditrice che si spacciava per “maga” si è sottoposta infatti alle domande degli ...

Live - Non è la D'Urso - Wanna Marchi e Stefania Nobile litigano con Gianluigi Nuzzi (Video) : Nella dodicesima puntata di Live - Non è la D'Urso, Wanna Marchi e Stefania Nobile (non presente in studio), insieme a Lele Mora, hanno affrontato le cosiddette 5 sfere e hanno discusso aspramente con Gianluigi Nuzzi.Le parole del giornalista e conduttore di Quarto Grado che hanno fatto arrabbiare soprattutto la Nobile sono state le seguenti:prosegui la letturaLive - Non è la D'Urso, Wanna Marchi e Stefania Nobile litigano con Gianluigi Nuzzi ...

Wanna Marchi - chi è la figlia Stefania Nobile : età - carriera e vita privata : E’ nota soprattutto (o forse esclusivamente) per essere la figlia di Wanna Marchi. Per averla affiancata nella costruzione dell’impero televisivo di famiglia (ritenuto, dalla magistratura, fondato su un castello di menzogne) e per averne acquisito lo stile comunicativo, con delle sfaccettature del tutto personali. Stefania Nobile deve la sua popolarità alla madre. E come quest’ultima, […] L'articolo Wanna Marchi, chi è la figlia Stefania ...