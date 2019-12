The Witcher: ecco un interessante dietro le quinte riguardo lo scontro con la strige (Di lunedì 30 dicembre 2019) La nuovissima serie TV di The Witcher è da qualche tempo disponibile su Netflix e (inutile dirlo) ormai non si parla d'altro. Senza scendere nei dettagli, ad un certo punto dell'opera il nostro Geralt dovrà affrontare una strige, una creatura maledetta decisamente temibile.Lo stuntman e maestro d'armi Vladimir Furdik ha condiviso con i fan un interessante dietro le quinte in cui viene mostrato il combattimento contro questa creatura, il tutto si è svolto con decine di scatoloni, al fine di proteggere gli stuntman mentre mettevano a punto la coreografia. Recentemente la showrunner Lauren Hissrich ha risposto ad alcune critiche mosse alla serie.Ad esempio un utente lamenta il fatto che questa prima stagione presenta una narrazione molto frammentata, Lauren S. Hissrich non solo ha riconosciuto il fondamento di tale critica, ma ha anche spiegato che è stato deciso di procedere in questo ... Leggi la notizia su eurogamer

