STOKiE offre una vasta raccolta di sfondi stock di tutti i brand in alta definizione

STOKiE è un'applicazione che mette a disposizione numerosi sfondi stock in qualità HD per personalizzare smartphone e tablet Android con i wallpaper dei principali brand. L'app include oltre 3000 wallpaper, applicabili sulla schermata home, sulla schermata di blocco e in entrambe, organizzati per categorie e per produttore.

