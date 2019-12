Sanremo 2020, Rula Jebreal tra le possibile conduttrici. I sovranisti del web infuriati contro la giornalista. Daniele Capezzone: “Pagata con i soldi del canone” (Di lunedì 30 dicembre 2019) Il sito Dagospia ha aggiunto alla lista delle possibili conduttrici di Sanremo 2020 “edizione Amadeus”, la giornalista Rula Jebreal: “Il conduttore avrebbe incontrato la settimana scorsa in un famoso hotel di Milano la giornalista per chiederle di affiancarlo per una sera sul palco dell’Ariston”, scrive il sito diretto da Roberto D’Agostino aggiungendo che la Jebreal avrebbe dato la sua disponibilità. Apriti cielo. Sui social la cosa non è piaciuta affatto ai sovranisti che si sono scatenati contro la palestinese. A farli infuriare sono (anche) vecchi titoli che riguardano la giornalista: in un caso si fa riferimento a una sua affermazione nella quale dice che l’Italia sta diventando un paese razzista, nell’altro si tira in ballo la difesa dell’atleta italiana Daisy Okasue, alla quale vennero lanciate delle uova. Gesto che per la Jebreal avrebbe avuto una ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

giornalettismo : È in corso un vero e proprio attacco sovranista contro #RulaJebreal per le voci che la vorrebbero accanto ad… - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Sanremo 2020, Rula Jebreal tra le possibile conduttrici. I sovranisti del web infuriati contro la giornalista. Daniele… - Fra77VM : @Sanremo_2020 Amo Ermal Meta perché sa giocare con la sua musica!???? -