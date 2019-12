Conte: «Resterò in politica». Ma ora si apre nuovo fronte sulla revisione del reddito (Di lunedì 30 dicembre 2019) «Non farò come Cincinnato, non mi ritirerò dalla politica». Giuseppe Conte lascia intravedere in modo chiaro un suo futuro politico oltre l’attuale espereinza di governo. E l’indicazione del premier arriva mentre nella maggioranza sta deflagrando un’altra mina programmatica: la revisione del reddito di cittadinanza, oltre che di Quota 100 Leggi la notizia su ilsole24ore

